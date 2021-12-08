НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков — о словах Нуланд про "воссоздание СССР": Она понимает, что это невозможно

Ранее американский дипломат заявила, что Владимир Путин может "стремиться воссоздать Советский Союз в качестве проекта своего наследия".

8 декабря, 10:33
<p>Фото © Alex Brandon-Pool/Getty Images</p>

Фото © Alex Brandon-Pool/Getty Images

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздание СССР невозможно. Так американскому дипломату ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и всех нюансах постсоветского пространства, и, убеждён, она прекрасно понимает, что воссоздание СССР невозможно", — отметил представитель Кремля.

Сенатор Косачёв назвал нелепым утверждение Нуланд о стремлении Путина воссоздать СССР

Сенатор Косачёв назвал нелепым утверждение Нуланд о стремлении Путина воссоздать СССР

Напомним, ранее Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза. В связи с этим она отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1