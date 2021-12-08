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Опубликовано 8 декабря 2021, 10:33

Песков — о словах Нуланд про "воссоздание СССР": Она понимает, что это невозможно

Фото © Alex Brandon-Pool/Getty Images

Фото © Alex Brandon-Pool/Getty Images

Ранее американский дипломат заявила, что Владимир Путин может "стремиться воссоздать Советский Союз в качестве проекта своего наследия".

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздание СССР невозможно. Так американскому дипломату ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и всех нюансах постсоветского пространства, и, убеждён, она прекрасно понимает, что воссоздание СССР невозможно", — отметил представитель Кремля.

Сенатор Косачёв назвал нелепым утверждение Нуланд о стремлении Путина воссоздать СССР
Сенатор Косачёв назвал нелепым утверждение Нуланд о стремлении Путина воссоздать СССР

Напомним, ранее Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза. В связи с этим она отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО".

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Александра Вишнякова
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