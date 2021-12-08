Песков — о словах Нуланд про "воссоздание СССР": Она понимает, что это невозможно

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздание СССР невозможно. Так американскому дипломату ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и всех нюансах постсоветского пространства, и, убеждён, она прекрасно понимает, что воссоздание СССР невозможно", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза. В связи с этим она отметила важность "единства на Украине и единства с союзниками по НАТО".