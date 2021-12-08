Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Шольцу

Президент России Владимир Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Контактов с ним не было, пока не знаю насчёт телефонного разговора. Но, безусловно, президент направит поздравительную телеграмму", — сказал представитель Кремля.