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Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Шольцу

Ранее в среду Бундестаг утвердил новое Правительство Германии. Шольц получил 395 голосов депутатов.

8 декабря, 10:30
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Michael Sohn, Михаил Метцель / POOL</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Michael Sohn, Михаил Метцель / POOL

Президент России Владимир Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Контактов с ним не было, пока не знаю насчёт телефонного разговора. Но, безусловно, президент направит поздравительную телеграмму", — сказал представитель Кремля.

Конец эпохи Меркель: Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ

Конец эпохи Меркель: Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ

Ранее в среду Бундестаг утвердил новое Правительство Германии. Парламентарии, как и ожидалось, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Шольц получил 395 голосов депутатов. Новое правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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