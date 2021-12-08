Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Шольцу
Ранее в среду Бундестаг утвердил новое Правительство Германии. Шольц получил 395 голосов депутатов.
Фото © ТАСС / AP Photo / Michael Sohn, Михаил Метцель / POOL
Президент России Владимир Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Контактов с ним не было, пока не знаю насчёт телефонного разговора. Но, безусловно, президент направит поздравительную телеграмму", — сказал представитель Кремля.
Ранее в среду Бундестаг утвердил новое Правительство Германии. Парламентарии, как и ожидалось, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Шольц получил 395 голосов депутатов. Новое правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах.
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