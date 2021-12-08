Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски на основании фото нарушителя
Дополнительных экспертиз по делу или опросов свидетелей для вынесения штрафа не потребуется.
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Чтобы привлечь к ответственности человека, находящегося в общественном месте без маски, теперь достаточно составления протокола и фотофиксации нарушения. Об этом в среду сообщило РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее постановление Верховного суда.
Инстанция рассмотрела жалобу одного из продуктовых магазинов на юге Москвы на действия проверяющих из районной управы. Контролёры увидели, что продавец работает без маски, сделали его фото и составили протокол, после чего владельцу торговой точки выписали штраф в 100 тысяч рублей. Однако он оспорил решение в суде. Представитель магазина указал на то, что по делу не было назначено никаких экспертиз и никто не допросил свидетелей.
Когда дело дошло до высшей инстанции, суд позицию магазина не поддержал и признал штраф законным. Ответчику разъяснили, что дополнительный сбор доказательств требуется в более сложных делах, а здесь достаточно того, что на фото хорошо видно продавца без маски на лице.
"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своём рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством", — отмечается в судебном постановлении.
Ранее Лайф писал о том, что в столице Литвы Вильнюсе покупатель магазина выстрелил в охранника, который попросил его надеть маску. А накануне 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок.
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