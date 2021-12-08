Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски на основании фото нарушителя

Чтобы привлечь к ответственности человека, находящегося в общественном месте без маски, теперь достаточно составления протокола и фотофиксации нарушения. Об этом в среду сообщило РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее постановление Верховного суда.

Инстанция рассмотрела жалобу одного из продуктовых магазинов на юге Москвы на действия проверяющих из районной управы. Контролёры увидели, что продавец работает без маски, сделали его фото и составили протокол, после чего владельцу торговой точки выписали штраф в 100 тысяч рублей. Однако он оспорил решение в суде. Представитель магазина указал на то, что по делу не было назначено никаких экспертиз и никто не допросил свидетелей.

Когда дело дошло до высшей инстанции, суд позицию магазина не поддержал и признал штраф законным. Ответчику разъяснили, что дополнительный сбор доказательств требуется в более сложных делах, а здесь достаточно того, что на фото хорошо видно продавца без маски на лице.