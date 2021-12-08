СБУ задержала студентов с арсеналом оружия, вербовавших сверстников на бойню в колледже

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении теракта в одном из колледжей Черкасской области. По информации ведомства, двое студентов учебного заведения готовили массовый расстрел учеников.

"СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников", — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что своими планами молодые люди открыто делились в соцсетях. Причём они не только публиковали фото и видео с подготовкой к нападению, но и призывали сверстников присоединиться к ним.

В результате при обысках у парней обнаружили целый арсенал для нападения: несколько пистолетов, патроны и средства связи, в которых находились доказательства планировавшегося преступления. Кроме того, в соцсетях подозреваемые обещали другим пользователям показать винтовку, однако её пока не нашли. Сейчас с парнями работают оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.