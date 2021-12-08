Учёные признали всех домашних кошек психопатами

Учёные из Ливерпульского университета в Великобритании провели исследование, по результатам которого стало ясно: любую домашнюю кошку можно признать психопатом. При этом зоологи не проводили никаких экспериментов над самими животными, а устроили опрос среди тех, у кого есть пушистые питомцы. Результаты исследования опубликовали в ScienceDirect.

Владельцам кошек предлагалось пройти специальный тест CAT-Tri+. Он представляет из себя список из 46 утверждений, таких как "Моя кошка мучает свою добычу, вместо того чтобы сразу убить её", "Моя кошка громко мяукает (или воет) без видимой причины", "Моя кошка очень возбудима" и так далее. Респонденты должны были оценить тезис по шкале от 1 до 5. Интересно, что в тесте анализировались такие особенности, например, как привычка кошек сидеть на высоких местах, доминировать над другими сородичами, урчать при нападении на человека и тому подобное.

По результатам опроса учёные заключили, что признаки психопатии есть у любой домашней кошки. По словам автора исследования Ребекки Эванс, психопатия могла передаваться животным от их предков, которым она помогала более выгодно получать ресурсы. Она уверена, открытие поможет улучшить отношения между кошками и хозяевами, а также сократить количество питомцев, оказавшихся в приютах.