У ФСБ в Краснодаре требовали 20 млн под угрозой взрывов в ТЦ, под подозрением школьница

В ФСБ России по Краснодарскому краю начали поиск неизвестного, потребовавшего 20 миллионов рублей и угрожавшего в противном случае взорвать бомбы с ртутью в нескольких ТЦ, а также устроить стрельбу в парке. Злоумышленник прислал на почту спецслужбы письмо под чужим именем.

"Привет. Хочу вам сообщить, что я, Владислав Якушев, и мои сообщники Софья Лисенкова и Алексей Сорокин пронесли ртутные колбы в краснодарские ТЦ, а именно: галерею "Краснодар", ТЦ "Красная площадь" и в "ОЗ-молл". Мои требования просты: перевод денежных средств (а именно 20 млн рублей) по данному номеру телефона. Если же денежные средства не поступят, то нам придётся наведаться в парк Галицкого и навести там шорох двуствольными обрезами", — говорится в послании.

После этого сообщения силовики обследовали торговые центры, но никаких бомб в них обнаружено не было и людей эвакуировать не пришлось. В полиции выяснили, что номер телефона, по которому нужно было перевести деньги, территориально относится к Липецкой области и принадлежит 20-летнему Павлу Л., к нему отправились сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

Он заявил, что не имеет отношения к угрозам. Однако предположил, что его могла таким образом подставить его 15-летняя знакомая, которая хвасталась "связями в кругах лиц, умеющих отправлять письма в ФСБ". На днях они поссорились. Владелец "кошелька", на который требовали перевести деньги, также говорит, что указанные в письме люди и ссылки на их страницы в соцсети "ВКонтакте" ему не знакомы.

Ранее под Мурманском сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника ИГИЛ*, готовившего теракты на военных объектах. Мужчину пытались задержать с поличным, однако тот оказал сопротивление и был убит ответными действиями.