Фоторепортаж: В Москве простились с кинопродюсером Марком Рудинштейном
Критик скончался 5 декабря после инфаркта, который он перенёс в середине ноября.
Фото © LIFE
В Москве прошла церемония прощания с кинопродюсером и создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном. Траурная панихида состоялась в Доме кино.
Проститься с 75-летним кинопродюсером пришли его знакомые, близкие и родственники, супруга Наталья Рудинштейн принимала соболезнования у гроба умершего. В последний раз увидеть кинопродюсера пришёл его друг, актёр и продюсер Леонид Дзюник, который входил в состав жюри "Кинотавра".
"Вы понимаете, он требовал работу. Он был требователен в отношении себя, он был требователен и честен в отношении остальных людей. И без этого у него бы ничего не получалось. А кто-то этого не понимал", — рассказал Дзюник.
В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE
В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE
В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE
В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE
В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE
В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE
Напомним, 17 ноября стало известно о госпитализации создателя и продюсера "Кинотавра" после инфаркта. Тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. 5 декабря Рудинштейн умер.
Комментариев: 0