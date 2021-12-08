Фоторепортаж: В Москве простились с кинопродюсером Марком Рудинштейном

В Москве прошла церемония прощания с кинопродюсером и создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном. Траурная панихида состоялась в Доме кино.

Проститься с 75-летним кинопродюсером пришли его знакомые, близкие и родственники, супруга Наталья Рудинштейн принимала соболезнования у гроба умершего. В последний раз увидеть кинопродюсера пришёл его друг, актёр и продюсер Леонид Дзюник, который входил в состав жюри "Кинотавра".

"Вы понимаете, он требовал работу. Он был требователен в отношении себя, он был требователен и честен в отношении остальных людей. И без этого у него бы ничего не получалось. А кто-то этого не понимал", — рассказал Дзюник.

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE