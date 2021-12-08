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Фоторепортаж: В Москве простились с кинопродюсером Марком Рудинштейном

Критик скончался 5 декабря после инфаркта, который он перенёс в середине ноября.

8 декабря, 09:34
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Москве прошла церемония прощания с кинопродюсером и создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном. Траурная панихида состоялась в Доме кино.

Проститься с 75-летним кинопродюсером пришли его знакомые, близкие и родственники, супруга Наталья Рудинштейн принимала соболезнования у гроба умершего. В последний раз увидеть кинопродюсера пришёл его друг, актёр и продюсер Леонид Дзюник, который входил в состав жюри "Кинотавра".

"Вы понимаете, он требовал работу. Он был требователен в отношении себя, он был требователен и честен в отношении остальных людей. И без этого у него бы ничего не получалось. А кто-то этого не понимал", — рассказал Дзюник.

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

В Москве простились с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном. © LIFE

Из золотых только 90-е: Что оставил наследникам основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Из золотых только 90-е: Что оставил наследникам основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Напомним, 17 ноября стало известно о госпитализации создателя и продюсера "Кинотавра" после инфаркта. Тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. 5 декабря Рудинштейн умер.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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