Шольц получил 395 голосов депутатов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю — согласно конституции ФРГ глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить нового канцлера, после чего он вернётся в парламент и примет присягу.

Новое правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах. Меркель была канцлером Германии 16 лет и 15 дней, чтобы обойти Гельмута Коля, ей не хватило всего 12 дней. В этом случае она стала бы вторым по длительности службы канцлером ФРГ после Отто фон Бисмарка. Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок.