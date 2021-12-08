Конец эпохи Меркель: Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ
После встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером в президентском дворце он вернётся в парламент и примет присягу.
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Бундестаг утверждает новое Правительство Германии. Парламентарии, как и ожидалось, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Трансляция ведётся в среду на сайте органа.
Шольц получил 395 голосов депутатов. Теперь он отправится в президентский дворец Бельвю — согласно конституции ФРГ глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить нового канцлера, после чего он вернётся в парламент и примет присягу.
Новое правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах. Меркель была канцлером Германии 16 лет и 15 дней, чтобы обойти Гельмута Коля, ей не хватило всего 12 дней. В этом случае она стала бы вторым по длительности службы канцлером ФРГ после Отто фон Бисмарка. Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок.
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