Актрису Нину Ургант проводили в последний путь аплодисментами

В Александринском театре в Санкт-Петербурге завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант, которая скончалась 3 декабря. Родные, коллеги и поклонники проводили актрису в последний путь аплодисментами.

Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.