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Актрису Нину Ургант проводили в последний путь аплодисментами

Церемония прощания состоялась в Александринском театре. Члены семьи артистки высказали пожелание не указывать место упокоения.

8 декабря, 09:36

Церемония прощания с Ниной Ургант в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

В Александринском театре в Санкт-Петербурге завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант, которая скончалась 3 декабря. Родные, коллеги и поклонники проводили актрису в последний путь аплодисментами.

Дальше панихида продолжится в узком кругу. Члены семьи Ургант высказали пожелание не указывать место упокоения актрисы.

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Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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