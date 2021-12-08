Группа "Илим" подтверждает гибель троих пострадавших при утечке кислорода на ЦБК в Иркутской области

Промышленная группа "Илим", которой принадлежит целлюлозно-бумажный комбинат в Усть-Илимске, подтверждает информацию о гибели лишь троих пострадавших в результате утечки кислорода и последующем возгорании на этом объекте. Ранее ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщал, что погибли все пятеро пострадавших рабочих.

"Один из пострадавших был переведён на амбулаторное лечение. Четверо из пяти были доставлены в региональный ожоговый центр города Иркутска. 1 декабря двое из них скончались в ожоговом центре. 7 декабря там же скончался ещё один пострадавший. Угрозы жизни для другого пострадавшего, который в данный момент находится в ожоговом центре, нет, наблюдается положительная динамика", — сообщили Лайфу в пресс-службе компании.

Группа "Илим" выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать их семьям всю необходимую помощь.