Суд снова отказал певице Земфире в иске к писателю Гришковцу
Артистка требовала взыскать с драматурга, назвавшего её наркоманкой, полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Земфира. Фото © VK / Земфира
Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире Рамазановой (более известной как просто Земфира) в иске против Евгения Гришковца, сообщает РИА "Новости". Артистке не понравилось, как писатель высказался о ней и её творчестве в одном из телеэфиров. Ущерб своей репутации звезда оценила в полтора миллиона рублей. Кроме того, она потребовала удалить соответствующее видео с интервью Гришковца.
Напомним, 27 мая на канале "Дождь"* вышла программа с участием Евгения Гришковца, в которой он упомянул Земфиру. По словам самой певицы, высказывание прозвучало оскорбительно, а также драматург позволил себе назвать её наркоманкой. Позже Гришковец публично извинился перед Земфирой за свою излишнюю резкость и признал, что был чрезмерно груб в высказываниях.
Летом Земфира уже подавала иск к Гришковцу в Центральный районный суд Калининграда, но он также был возвращён ей с рекомендацией обратиться в другой суд — по месту жительства ответчика.
* Включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Комментариев: 0