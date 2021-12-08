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Суд снова отказал певице Земфире в иске к писателю Гришковцу

Артистка требовала взыскать с драматурга, назвавшего её наркоманкой, полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

8 декабря, 09:54
<p>Земфира. Фото © VK / <a href="https://vk.com/zemfira" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Земфира</a></p>

Земфира. Фото © VK / Земфира

Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире Рамазановой (более известной как просто Земфира) в иске против Евгения Гришковца, сообщает РИА "Новости". Артистке не понравилось, как писатель высказался о ней и её творчестве в одном из телеэфиров. Ущерб своей репутации звезда оценила в полтора миллиона рублей. Кроме того, она потребовала удалить соответствующее видео с интервью Гришковца.

Напомним, 27 мая на канале "Дождь"* вышла программа с участием Евгения Гришковца, в которой он упомянул Земфиру. По словам самой певицы, высказывание прозвучало оскорбительно, а также драматург позволил себе назвать её наркоманкой. Позже Гришковец публично извинился перед Земфирой за свою излишнюю резкость и признал, что был чрезмерно груб в высказываниях.

"Я пожалел, что был категоричен": Назвавший Земфиру наркоманкой Гришковец публично извинился

"Я пожалел, что был категоричен": Назвавший Земфиру наркоманкой Гришковец публично извинился

Летом Земфира уже подавала иск к Гришковцу в Центральный районный суд Калининграда, но он также был возвращён ей с рекомендацией обратиться в другой суд — по месту жительства ответчика.

* Включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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