Суд снова отказал певице Земфире в иске к писателю Гришковцу

Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире Рамазановой (более известной как просто Земфира) в иске против Евгения Гришковца, сообщает РИА "Новости". Артистке не понравилось, как писатель высказался о ней и её творчестве в одном из телеэфиров. Ущерб своей репутации звезда оценила в полтора миллиона рублей. Кроме того, она потребовала удалить соответствующее видео с интервью Гришковца.

Напомним, 27 мая на канале "Дождь"* вышла программа с участием Евгения Гришковца, в которой он упомянул Земфиру. По словам самой певицы, высказывание прозвучало оскорбительно, а также драматург позволил себе назвать её наркоманкой. Позже Гришковец публично извинился перед Земфирой за свою излишнюю резкость и признал, что был чрезмерно груб в высказываниях.

Летом Земфира уже подавала иск к Гришковцу в Центральный районный суд Калининграда, но он также был возвращён ей с рекомендацией обратиться в другой суд — по месту жительства ответчика.