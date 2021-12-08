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Россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии

Ей вменяют преступления по четырём статьям Уголовного кодекса республики.

8 декабря, 09:54

Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_

В Белоруссии заканчивается предварительное следствие по уголовному делу гражданки России Софьи Сапеги, ей предъявили окончательное обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса. Об этом рассказал председатель СК республики Дмитрий Гора.

"Среди них — разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", отметил он.

Сапега считает, что спецслужбы Белоруссии не причастны к посадке самолёта Ryanair

Сапега считает, что спецслужбы Белоруссии не причастны к посадке самолёта Ryanair

Напомним, россиянка Софья Сапега находилась на борту Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. С ней же был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест. Сейчас Сапега находится на съёмной квартире в Минске.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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