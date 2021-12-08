ВОЗ: "Омикрон" станет доминантным в Европе уже к 1 января 2022 года

Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать преобладающим вариантом коронавируса в Европе уже к началу следующего года, сообщается в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире.

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", — говорится в документе.

Отмечается, что такой прогноз был предоставлен, основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в Европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры.