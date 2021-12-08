ВОЗ: "Омикрон" станет доминантным в Европе уже к 1 января 2022 года
Прогноз основан на данных о росте, сроках распространения в регионе, смешении населения, мерах здравоохранения и социальных ограничений.
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Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать преобладающим вариантом коронавируса в Европе уже к началу следующего года, сообщается в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире.
"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", — говорится в документе.
Отмечается, что такой прогноз был предоставлен, основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в Европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры.
Ранее Лайф писал, что Мишустин призвал быть готовыми "к любому сценарию" из-за "омикрона". По поручению президента РФ правительство завершает подготовку обновлённого плана действий по предотвращению распространения нового штамма коронавируса.
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