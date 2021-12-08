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Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции

Речь идёт о ситуациях, в которых существует угроза для жизни людей, а также при задержании подозреваемых, обвиняемых или пойманных с поличным преступников.

8 декабря, 10:11
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Госдума поддержала в третьем, окончательном, чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, включающий в себя также перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина.

В документе уточняется, что правоохранители получат на это право в случае необходимости спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых, обвиняемых или пойманных с поличным преступников. Также сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

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Поправки в закон "О полиции" были внесены Кабмином РФ в Госдуму в мае 2020 года. Проект в Госдуме был одобрен во втором чтении накануне. Документ был доработан профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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