Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции

Речь идёт о ситуациях, в которых существует угроза для жизни людей, а также при задержании подозреваемых, обвиняемых или пойманных с поличным преступников.

Госдума поддержала в третьем, окончательном, чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, включающий в себя также перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина.

В документе уточняется, что правоохранители получат на это право в случае необходимости спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых, обвиняемых или пойманных с поличным преступников. Также сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.