Google показал видео с самыми важными для россиян событиями года под песню Манижи

Компания Google подвела итоги года и традиционно опубликовала трогательное видео под названием "Год в поиске – 2021". Песню для ролика создала и исполнила певица Манижа. Это объяснимо: в тройку самых популярных событий года, о которых россияне искали информацию в Google, вошли чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио и Евровидение-2021, на котором Россию представляла Манижа.

В пятёрку лидеров по количеству запросов также вошёл чемпионат мира по хоккею и учреждение нового праздника — Дня отца. Искали россияне в Сети также информацию о стрельбе в Перми, конфликте в Афганистане, выборах в Государственную думу и блокировке Суэцкого канала. Десятку запросов замкнул масштабный сбой в работе социальных сетей, который произошёл 4 октября.

"2021-й стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло", — говорится в официальном ютуб-аккаунте компании.

Манижа создала песню под названием "Неделимые" специально для видео компании Google. В ролике под новостные сводки о митингах и споры антипрививочников она поёт о том, что разделяло россиян на протяжении этого года. Название песни отсылает к главной идее ролика: несмотря на разногласия, мы должны помнить о том, что нас объединяет.