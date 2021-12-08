Поклонская рассказала о планах угощать жителей Кабо-Верде украинским борщом

Бывший депутат Госдумы и нынешний посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, что намерена угощать жителей африканского государства украинским борщом. Об этом она призналась в беседе с Talter.

"Украинский борщ самый вкусный. Можно даже угощать местных, чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блинчики", — рассказала Поклонская.

При этом новоиспечённый дипломат посетовала на отсутствие в стране селёдки, но уже нашла ей замену в виде кефали. Поклонская также призналась, что, несмотря на экзотичность места, где предстоит работать в ближайшее время, фотографии в купальнике у неё в соцсетях появляться вряд ли будут, поскольку экс-депутат представляет в Кабо-Верде целую страну. Зато красивые платья станут неотъемлемой частью каждого вечернего мероприятия, добавила дипломат.