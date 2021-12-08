Поклонская рассказала о планах угощать жителей Кабо-Верде украинским борщом
При этом дипломат призналась, что, несмотря на экзотичность страны, фотографий в купальнике от неё ждать не стоит.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Бывший депутат Госдумы и нынешний посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, что намерена угощать жителей африканского государства украинским борщом. Об этом она призналась в беседе с Talter.
"Украинский борщ самый вкусный. Можно даже угощать местных, чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блинчики", — рассказала Поклонская.
При этом новоиспечённый дипломат посетовала на отсутствие в стране селёдки, но уже нашла ей замену в виде кефали. Поклонская также призналась, что, несмотря на экзотичность места, где предстоит работать в ближайшее время, фотографии в купальнике у неё в соцсетях появляться вряд ли будут, поскольку экс-депутат представляет в Кабо-Верде целую страну. Зато красивые платья станут неотъемлемой частью каждого вечернего мероприятия, добавила дипломат.
Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех.
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