В Кремле надеются, что позиция Германии по "Северному потоку – 2" не изменится с избранием канцлера Шольца
Москва рассчитывает на установление конструктивных отношений между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ.
Фото © ТАСС / Stefan Sauer / dpa
Москва рассчитывает на преемственность курса Германии с приходом нового канцлера Олафа Шольца, в том числе по вопросу "Северного потока – 2". Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что Москва рассчитывает на установление конструктивных отношений между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ.
"Рассчитываем, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения", — сказал Песков.
Ранее в среду Бундестаг утвердил новое Правительство Германии. Парламентарии, как и ожидалось, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Шольц получил 395 голосов депутатов. Новое правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах.
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