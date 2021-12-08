В Кремле надеются, что позиция Германии по "Северному потоку – 2" не изменится с избранием канцлера Шольца

Москва рассчитывает на преемственность курса Германии с приходом нового канцлера Олафа Шольца, в том числе по вопросу "Северного потока – 2". Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Москва рассчитывает на установление конструктивных отношений между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ.

"Рассчитываем, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения", — сказал Песков.