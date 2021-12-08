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Появились фото с арсеналом оружия и "полигоном" для стрельбы в квартире убийцы из МФЦ

Силовики обнаружили у Глазова дома несколько сотен гильз и пуль, порох, глушитель, токарный станок и ещё много занимательного.

8 декабря, 10:40
<p>Арсенал Сергея Глазова © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32556" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует фото с обысков у Сергея Глазова, устроившего накануне стрельбу в московском МФЦ и убившего двух человек. Снаряжение хранилось в квартире на улице Коновалова. Прямо у себя дома он переделывал оружие и даже устроил своеобразный "полигон" для проверки его боеспособности.

  • Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT
    Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT
  • Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT
    Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT
  • Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT
    Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT
  • Обыски у Сергея Глазова © Telegram / SHOT
    Обыски у Сергея Глазова © Telegram / SHOT

Арсенал Сергея Глазова © Telegram / SHOT

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Силовики обнаружили несколько сотен гильз и пуль, порох, глушитель, токарный станок для переделывания оружия и простреленные книжки, на которых Глазов оттачивал свой навык и тестировал разработки. А вот в сумке, которую Глазов оставил в МФЦ, был самодельный аккумулятор для велосипеда, а не СВУ.

По данным телеграм-канала, именно его сначала приняли за взрывное устройство: предмет был собран из батарей в три ряда и обмотан скотчем. Также на велосипеде стрелка была сумка с портативной болгаркой и ещё одним аккумулятором.

У стрелка из московского МФЦ при себе было 3 миллиона рублей

У стрелка из московского МФЦ при себе было 3 миллиона рублей

Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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