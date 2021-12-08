Появились фото с арсеналом оружия и "полигоном" для стрельбы в квартире убийцы из МФЦ

Телеграм-канал SHOT публикует фото с обысков у Сергея Глазова, устроившего накануне стрельбу в московском МФЦ и убившего двух человек. Снаряжение хранилось в квартире на улице Коновалова. Прямо у себя дома он переделывал оружие и даже устроил своеобразный "полигон" для проверки его боеспособности.









Силовики обнаружили несколько сотен гильз и пуль, порох, глушитель, токарный станок для переделывания оружия и простреленные книжки, на которых Глазов оттачивал свой навык и тестировал разработки. А вот в сумке, которую Глазов оставил в МФЦ, был самодельный аккумулятор для велосипеда, а не СВУ.