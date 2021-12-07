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Москалькова напомнила не желающим прививаться об интересах большинства

В том случае, если человек отказывается от прививки, он обязан принять ограничения, которые накладывает на него закон, убеждена правозащитница.

7 декабря, 09:48

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Фото © Kremlin.ru

Каждый гражданин имеет право принимать персональное решение о вакцинации от коронавируса, но при этом общество не может не учитывать интересы большинства. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью программе "Поздняков" на НТВ. Она пояснила, что в том случае, если человек отказывается от прививки, он обязан принять ограничения, которые накладывает на него закон.

"Вакцинироваться или не вакцинироваться — это право человека. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", отметила правозащитница.

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Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам. А ранее Лайф писал, что побывавшие в красной зоне делают выбор в пользу прививки. Об этом рассказал главврач больницы имени Боткина.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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