Москалькова напомнила не желающим прививаться об интересах большинства

В том случае, если человек отказывается от прививки, он обязан принять ограничения, которые накладывает на него закон, убеждена правозащитница.

Каждый гражданин имеет право принимать персональное решение о вакцинации от коронавируса, но при этом общество не может не учитывать интересы большинства. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью программе "Поздняков" на НТВ. Она пояснила, что в том случае, если человек отказывается от прививки, он обязан принять ограничения, которые накладывает на него закон.

"Вакцинироваться или не вакцинироваться — это право человека. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", — отметила правозащитница.