Запрет на продажу спиртного в новогодние праздники назвали подарком нелегальным торговцам
Эксперты уверены, что россияне всё равно будут приобретать алкоголь, но онлайн или в ближайшем нелицензированном магазине.
Фото © Pexels
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев прокомментировал идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По его оценке, запрет на реализацию легальных напитков приведёт к росту отравлений метанолом.
"У нас с вами в последнее время 160 человек отравилось метанолом. Если мы запретим продавать легальные напитки, то параллельно существующая система нелегального оборота получит прекрасный подарок", — сказал Косарев в беседе с "Газетой.ru".
Он отметил, что россияне всё равно смогут заказать спиртное "через Интернет либо в ближайшем нелицензированном магазине, в котором всё это спокойно продаётся". В таком случае покупатели "получат усиленную дозу метанола, очередная сотня-другая отравится напрямую", уточнил Косарев и назвал инициативу "абсолютно контрпродуктивной".
Ранее сенатор Кресс назвал популистским ходом предложение ограничить продажу алкоголя на Новый год. По мнению парламентария, существующих лимитов по торговле спиртным достаточно, а граждан "нужно воспитывать другими способами".
Комментариев: 0