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Запрет на продажу спиртного в новогодние праздники назвали подарком нелегальным торговцам

Эксперты уверены, что россияне всё равно будут приобретать алкоголь, но онлайн или в ближайшем нелицензированном магазине.

7 декабря, 09:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев прокомментировал идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По его оценке, запрет на реализацию легальных напитков приведёт к росту отравлений метанолом.

"У нас с вами в последнее время 160 человек отравилось метанолом. Если мы запретим продавать легальные напитки, то параллельно существующая система нелегального оборота получит прекрасный подарок", — сказал Косарев в беседе с "Газетой.ru".

Он отметил, что россияне всё равно смогут заказать спиртное "через Интернет либо в ближайшем нелицензированном магазине, в котором всё это спокойно продаётся". В таком случае покупатели "получат усиленную дозу метанола, очередная сотня-другая отравится напрямую", уточнил Косарев и назвал инициативу "абсолютно контрпродуктивной".

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Ранее сенатор Кресс назвал популистским ходом предложение ограничить продажу алкоголя на Новый год. По мнению парламентария, существующих лимитов по торговле спиртным достаточно, а граждан "нужно воспитывать другими способами".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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