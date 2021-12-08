Путин и Байден в ходе двухчасовых переговоров договорились о ещё одной беседе

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе двухчасовых переговоров условились о ещё одной беседе, но её сроки пока не определены, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться ещё раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", — пояснил представитель Кремля.