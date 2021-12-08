Путин и Байден в ходе двухчасовых переговоров договорились о ещё одной беседе
Главы государств решили снова поговорить после того, как состоятся контакты представителей Москвы и Вашингтона.
Фото © Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе двухчасовых переговоров условились о ещё одной беседе, но её сроки пока не определены, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться ещё раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
Комментариев: 0