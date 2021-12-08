Песков заявил, что Путину понравился формат онлайн-саммита с Байденом
Вчерашний разговор двух лидеров стал уже пятым. Он проходил по видеосвязи.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин остался доволен форматом переговоров с американским лидером Джо Байденом, которые состоялись 7 декабря по видеосвязи через защищённую линию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Собственно, этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", — отметил представитель Кремля.
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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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