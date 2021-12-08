Менеджер Acer Пудонин объяснил, почему нельзя часто выключать компьютер
Совсем по-другому обстоит дело, если устройство используется редко.
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Руководитель направления ПК и моноблоков компании Acer в России Иван Пудонин предупредил, что лучше не злоупотреблять выключением компьютера, поскольку элементы устройства могут быстро износиться.
"Каждый запуск компьютера — это всплеск мощности, который влияет на срок службы компонентов, поэтому количество запусков желательно минимизировать", — рассказал Пудонин в беседе с изданием "Газета.Ru"
А вот если компьютер используется редко, то его лучше выключать. Дело в том, что в работающем состоянии устройство ест больше энергии и тратит ресурс. С другой стороны, если им пользоваться весь день, то можно оставлять компьютер включённым, посоветовал менеджер Acer.
По словам эксперта, выключать нужно компьютеры, на которых установлены традиционные жёсткие диски (HDD), так как в них есть движущиеся части, а их холостая работа будет негативно сказываться на ресурсе, чего не скажешь о современных SSD-дисках — им такая проблема не страшна.
Ранее Лайф писал, что терапевт Озерская объяснила, чем чреват сон с включённым компьютером. Врач добавила, что мысли о делах, работе и соцсетях лучше оставить на день, этому поможет привычка выключать технику или переводить в беззвучный режим.
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