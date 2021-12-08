Менеджер Acer Пудонин объяснил, почему нельзя часто выключать компьютер

Руководитель направления ПК и моноблоков компании Acer в России Иван Пудонин предупредил, что лучше не злоупотреблять выключением компьютера, поскольку элементы устройства могут быстро износиться.

"Каждый запуск компьютера — это всплеск мощности, который влияет на срок службы компонентов, поэтому количество запусков желательно минимизировать", — рассказал Пудонин в беседе с изданием "Газета.Ru"

А вот если компьютер используется редко, то его лучше выключать. Дело в том, что в работающем состоянии устройство ест больше энергии и тратит ресурс. С другой стороны, если им пользоваться весь день, то можно оставлять компьютер включённым, посоветовал менеджер Acer.

По словам эксперта, выключать нужно компьютеры, на которых установлены традиционные жёсткие диски (HDD), так как в них есть движущиеся части, а их холостая работа будет негативно сказываться на ресурсе, чего не скажешь о современных SSD-дисках — им такая проблема не страшна.