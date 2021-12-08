На Украине потеряли седину Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, который в соцсетях поддерживает имидж адепта здорового образа жизни, опубликовал новое фото из спортзала. Однако телеграм-канал "Политика страны" обратил внимание не на спортивные снаряды или румянец на лице политика, а на отсутствие седины. А ведь буквально месяц назад Зеленский обнародовал снимок, на котором возрастные изменения были видны невооружённым глазом.