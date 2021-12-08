На Украине потеряли седину Зеленского
Ещё месяц назад политик показал в "Инстаграме", как его облик изменился из-за переживаний по поводу Донбасса, но сегодня первых возрастных изменений как не бывало.
Владимир Зеленский 8 ноября (слева) и 8 декабря 2021 года © Instagram.com
Президент Украины Владимир Зеленский, который в соцсетях поддерживает имидж адепта здорового образа жизни, опубликовал новое фото из спортзала. Однако телеграм-канал "Политика страны" обратил внимание не на спортивные снаряды или румянец на лице политика, а на отсутствие седины. А ведь буквально месяц назад Зеленский обнародовал снимок, на котором возрастные изменения были видны невооружённым глазом.
"Украинский президент или хамелеон, или у него есть свой вариант портрета Дориана Грея", — полагают авторы телеграм-канала.
Ранее Лайф показывал, как будут выглядеть Зеленский, Тимошенко и Порошенко, если их лица "состарить" в FaceApp.
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