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На Украине потеряли седину Зеленского

Ещё месяц назад политик показал в "Инстаграме", как его облик изменился из-за переживаний по поводу Донбасса, но сегодня первых возрастных изменений как не бывало.

8 декабря, 10:54
<p>Владимир Зеленский 8 ноября (слева) и 8 декабря 2021 года © <a href="https://www.instagram.com/p/CXNpq1RgoCH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram.com </a></p>

Владимир Зеленский 8 ноября (слева) и 8 декабря 2021 года © Instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский, который в соцсетях поддерживает имидж адепта здорового образа жизни, опубликовал новое фото из спортзала. Однако телеграм-канал "Политика страны" обратил внимание не на спортивные снаряды или румянец на лице политика, а на отсутствие седины. А ведь буквально месяц назад Зеленский обнародовал снимок, на котором возрастные изменения были видны невооружённым глазом.

Зеленский озадачил украинцев, резко поседев за несколько дней

Зеленский озадачил украинцев, резко поседев за несколько дней

"Украинский президент или хамелеон, или у него есть свой вариант портрета Дориана Грея", — полагают авторы телеграм-канала.

Ранее Лайф показывал, как будут выглядеть Зеленский, Тимошенко и Порошенко, если их лица "состарить" в FaceApp.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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