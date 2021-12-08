На повышение зарплат бюджетников в России выделят более 12 млрд рублей

Михаил Мишустин объявил о выделении 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Видео © телеграм-канал Правительства России

Правительство РФ выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы", — рассказал он, отметив, что речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, работниках сфер науки и культуры и других категориях граждан.

Мишустин поручил главе Минтруда Антону Котякову взять исполнение этой задачи под личный контроль и совместно с Минфином "строго следить, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены".