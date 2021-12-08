На повышение зарплат бюджетников в России выделят более 12 млрд рублей
Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину проследить, "чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым положены".
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Михаил Мишустин объявил о выделении 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Видео © телеграм-канал Правительства России
Правительство РФ выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы", — рассказал он, отметив, что речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, работниках сфер науки и культуры и других категориях граждан.
Мишустин поручил главе Минтруда Антону Котякову взять исполнение этой задачи под личный контроль и совместно с Минфином "строго следить, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.
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