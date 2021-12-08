Врач Чернов назвал болезни, которыми страдают офисные сотрудники

Нарушение зрения, проблемы с суставами и желудком, варикоз, обезвоживание и другие психосоматические расстройства могут стать причиной ухудшения здоровья офисных работников. Об этом Ura.ru рассказал руководитель центра профпатологии НИИ медицины труда имени академика Измерова Олег Чернов.

По словам врача, статистика таких заболеваний не ведётся, а сами болезни не относятся к категории "профессиональных", ведь офис считается местом, где нет вредных условий труда. Никаких доплат таким работникам по той же причине не полагается, и всё же, как уточнил Чернов, в офисе порой не меньше негативного воздействия на состояние человека, чем на производстве.

"Основными причинами функциональных расстройств и заболеваний, связанных с офисной работой, являются монотонность выполняемых задач, длительное сидение за компьютером в вынужденной позе, необходимость постоянной работы с клавиатурой и мышкой, кондиционированный сухой воздух в офисе, искусственное освещение, нерегулярный приём пищи, хронический стресс", — перечислил Чернов.