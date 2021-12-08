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СМИ: Тедеско близок к тому, чтобы стать главным тренером "Лейпцига"

Последним местом работы специалиста был "Спартак", с которым он выиграл серебряные медали РПЛ.

8 декабря, 11:17
<p>Фото © Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images

Немецкий тренер Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить "РБ-Лейпциг". Об этом пишет Sky Sports Germany.

По информации издания, вероятнее всего, вместе с Тедеско в "Лейпциг" придут Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки, которые работали с наставником в "Спартаке".

Доменико Тедеско может возглавить "Лейпциг", который уволил главного тренера

Доменико Тедеско может возглавить "Лейпциг", который уволил главного тренера

Добавим, что под руководством Тедеско "Спартак" стал вторым в чемпионате России и сумел пробиться в квалификацию Лиги чемпионов, откуда вылетел, уступив "Бенфике".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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