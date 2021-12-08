СМИ: Тедеско близок к тому, чтобы стать главным тренером "Лейпцига"

Немецкий тренер Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить "РБ-Лейпциг". Об этом пишет Sky Sports Germany.

По информации издания, вероятнее всего, вместе с Тедеско в "Лейпциг" придут Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки, которые работали с наставником в "Спартаке".