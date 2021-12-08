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В Петербурге задержали владельца компании "Рив Гош"

Августа Мейера и его супругу допрашивают в качестве подозреваемых по делу о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.

8 декабря, 11:39

Август Мейер с супругой. © Mash

В Санкт-Петербурге задержали владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с супругой. По данным Mash, их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей.

Телеграм-канал уточняет, что в 2017 году структуры "Юлмарт" взяли у банка кредит в один миллиард рублей на развитие бизнеса, но вскоре ретейлер обанкротился, тогда Сбер подал на Мейера с компаньонами иск, но проиграл в суде.

Сейчас СК допрашивает Мейеров в качестве подозреваемых. В скором времени они могут стать обвиняемыми, а затем суд изберёт им меру пресечения.

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А накануне стало известно о задержании в Петербурге бывшего главы Калининского района Ивана Громова. Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах мошенничества на общую сумму более 165 миллионов рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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