В Петербурге задержали владельца компании "Рив Гош"
Августа Мейера и его супругу допрашивают в качестве подозреваемых по делу о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.
Август Мейер с супругой. © Mash
В Санкт-Петербурге задержали владельца компании "Рив Гош" и бывшего совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с супругой. По данным Mash, их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей.
Телеграм-канал уточняет, что в 2017 году структуры "Юлмарт" взяли у банка кредит в один миллиард рублей на развитие бизнеса, но вскоре ретейлер обанкротился, тогда Сбер подал на Мейера с компаньонами иск, но проиграл в суде.
Сейчас СК допрашивает Мейеров в качестве подозреваемых. В скором времени они могут стать обвиняемыми, а затем суд изберёт им меру пресечения.
А накануне стало известно о задержании в Петербурге бывшего главы Калининского района Ивана Громова. Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах мошенничества на общую сумму более 165 миллионов рублей.
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