Елена Шмелёва: "Единая Россия" будет расширять грантовую поддержку для учёных

Партия "Единая Россия" намерена расширять все виды поддержки учёных, которые связаны с получением грантов. Об этом сообщила председатель комиссии партийного генсовета по образованию и науке, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва. Заявление прозвучало на площадке Конгресса молодых учёных, который проходит в среду в парке науки и искусства "Сириус".

"Единая Россия" будет расширять все формы поддержки, связанные с грантовой поддержкой учёных, с теми актуальными запросами, которые транслирует общество через высокотехнологичный бизнес, через академические институты, получающие те инструменты поддержки, которые позволят развивать и привлекать молодых учёных", — отметила Шмелёва.