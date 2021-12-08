Елена Шмелёва: "Единая Россия" будет расширять грантовую поддержку для учёных
Заявление прозвучало на площадке Конгресса молодых учёных, который проходит в среду в парке науки и искусства "Сириус".
Фото © ТАСС / Максим Шеметов
Партия "Единая Россия" намерена расширять все виды поддержки учёных, которые связаны с получением грантов. Об этом сообщила председатель комиссии партийного генсовета по образованию и науке, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва. Заявление прозвучало на площадке Конгресса молодых учёных, который проходит в среду в парке науки и искусства "Сириус".
"Единая Россия" будет расширять все формы поддержки, связанные с грантовой поддержкой учёных, с теми актуальными запросами, которые транслирует общество через высокотехнологичный бизнес, через академические институты, получающие те инструменты поддержки, которые позволят развивать и привлекать молодых учёных", — отметила Шмелёва.
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Отметим, что Конгресс молодых учёных продлится с 8 по 10 декабря и объединит более трёх тысяч участников из разных регионов России. На него приглашены молодые деятели науки, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение.
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