Под Вологдой инспекторы ГИБДД спасли примёрзшего языком к столбу школьника

В Вологодской области сотрудники ГИБДД спасли школьника, который примёрз языком к металлическому столбу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошёл 6 декабря в деревне Погорелово. Проезжая по трассе Чекшино – Котлас, двое инспекторов обратили внимание на подростка, который стоял у дорожного знака. Правоохранители решили проверить, всё ли с ним в порядке, и тем самым, вероятно, спасли жизнь школьнику.

"Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примёрз к металлу. На улице был мороз в 27 градусов, поэтому самостоятельно освободиться он не смог. Его руки, лицо и одежда были в замёрзшей крови", — рассказали в пресс-службе МВД.

Один из полицейских отправился в ближайший медпункт, в то время как второй начал отогревать трубу и язык своим дыханием. К моменту прибытия помощи мальчик уже был освобождён. Медик наложил ребёнку несколько швов и отпустил домой. Позже в полицию позвонил отец школьника и поблагодарил инспекторов за спасение сына.