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Под Вологдой инспекторы ГИБДД спасли примёрзшего языком к столбу школьника

Парню оказали медицинскую помощь и отпустили домой, а его отец позже поблагодарил правоохранителей.

8 декабря, 11:41
<p>Инспекторы ГИБДД, которые спасли ребёнка из ледяного плена. Фото © <a href="https://35.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27332174/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Вологодской области</a></p>

Инспекторы ГИБДД, которые спасли ребёнка из ледяного плена. Фото © УМВД России по Вологодской области

В Вологодской области сотрудники ГИБДД спасли школьника, который примёрз языком к металлическому столбу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошёл 6 декабря в деревне Погорелово. Проезжая по трассе Чекшино – Котлас, двое инспекторов обратили внимание на подростка, который стоял у дорожного знака. Правоохранители решили проверить, всё ли с ним в порядке, и тем самым, вероятно, спасли жизнь школьнику.

"Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примёрз к металлу. На улице был мороз в 27 градусов, поэтому самостоятельно освободиться он не смог. Его руки, лицо и одежда были в замёрзшей крови", — рассказали в пресс-службе МВД.

Один из полицейских отправился в ближайший медпункт, в то время как второй начал отогревать трубу и язык своим дыханием. К моменту прибытия помощи мальчик уже был освобождён. Медик наложил ребёнку несколько швов и отпустил домой. Позже в полицию позвонил отец школьника и поблагодарил инспекторов за спасение сына.

Ранее Лайф рассказывал, что в Перми инспекторы ДПС помогли в спасении жизни двухлетнего мальчика, который начал задыхаться из-за отёка Квинке.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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