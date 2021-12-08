Суд в Казани арестовал мать, избивавшую годовалую дочку из мести мужу
Ранее в органах опеки заподозрили у неё проблемы с психикой, поэтому намерены добиться проведения соответствующей экспертизы.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
В Казани суд отправил в СИЗО женщину, которая избивала малолетнюю дочь и снимала издевательства на видео. Согласно решению инстанции, горе-мать проведёт под арестом ближайшие два месяца.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении подозреваемой Епанешниковой Алёны Геннадьевны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сказал судья.
"Очень плохое преступление": Мать годовалой малышки из Казани извинилась за издевательства над девочкой
Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как позже призналась женщина, издевательства над девочкой оказались местью бросившему её мужу. Кроме того, сотрудники органов опеки заподозрили у горе-матери проблемы с психикой и намерены добиться для неё психиатрической экспертизы.
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