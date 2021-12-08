Илон Маск выполнил обещание и официально стал бездомным
Бизнесмен продал свою виллу площадью 19 гектаров за 32 миллиона долларов.
Илон Маск. Фото © Patrick Pleul / picture alliance via Getty Images
Основатель и генеральный директор компании Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи калифорнийской виллы в Хиллсборо. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Миллиардер передал поместье Guignécourt неназванному покупателю за 32 миллиона долларов. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времён золотой лихорадки. Эта вилла площадью 19 гектаров была "последним домом" Маска, поскольку другие владения в штате он продал ранее. До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.
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