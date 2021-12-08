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Илон Маск выполнил обещание и официально стал бездомным

Бизнесмен продал свою виллу площадью 19 гектаров за 32 миллиона долларов.

8 декабря, 12:08
<p>Илон Маск. Фото © Patrick Pleul / picture alliance via Getty Images</p>

Илон Маск. Фото © Patrick Pleul / picture alliance via Getty Images

Основатель и генеральный директор компании Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи калифорнийской виллы в Хиллсборо. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Миллиардер передал поместье Guignécourt неназванному покупателю за 32 миллиона долларов. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времён золотой лихорадки. Эта вилла площадью 19 гектаров была "последним домом" Маска, поскольку другие владения в штате он продал ранее. До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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