Илон Маск выполнил обещание и официально стал бездомным

Основатель и генеральный директор компании Space X Илон Маск официально стал бездомным после продажи калифорнийской виллы в Хиллсборо. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Миллиардер передал поместье Guignécourt неназванному покупателю за 32 миллиона долларов. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времён золотой лихорадки. Эта вилла площадью 19 гектаров была "последним домом" Маска, поскольку другие владения в штате он продал ранее. До этого Маск обещал избавиться от всего недвижимого имущества.