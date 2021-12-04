Страдания Железного человека: Как проблемы с двигателем Raptor могут довести Илона Маска до банкротства На январь 2022 года намечен первый орбитальный пуск знаменитого "марсианского" корабля Starship, и это обещает стать проверкой на прочность для всей компании SpaceX. 3 декабря, 21:40 Фото © Getty Images / Yasin Ozturk / Anadolu Agency

Это лишь одна из иллюстраций для большой книги под названием "Жизнь без выходных и Дней благодарения”. Проблема с теплозащитными плитками заключается в том, что они отваливаются. Как пишут западные СМИ, в большом количестве, "много". Красным помечены те, с которыми всё очень плохо, зелёным — которые с небольшими повреждениями. Невольно вспоминается, что у "Бурана", например, после его единственного и фантастического полёта отпало всего шесть штук.

Ситуация такова, что с обсыпавшейся теплозащитой кораблю будет больно при повторном вхождении в земную атмосферу перед посадкой. Даже если он и сядет живой, то накладывается следующая проблема: амбициозные планы SpaceX предусматривают, что через час после посадки надо снова взлетать. Косметический ремонт за час не сделаешь. "Звёздному кораблю" нужна броня. А её пока нет. И это одна из причин, по которой к предстоящему первому запуску на орбиту относятся едва ли не как к очередному неизбежному жертвоприношению. Для подготовленного Starship — S20 (20-й прототип) — даже создали нечто вроде "чёрного ящика", чтобы в весьма вероятном пиковом случае по сохранившимся записям разбираться, что именно и как случилось.

А это поднимает другой принципиально важный вопрос. Как говорится, запомните этот твит: в конце июля 2021 года Илон Маск с радостью сообщил, что в SpaceX сделали ровно сотый Raptor. Мощный двигатель для самой большой ракеты.

100th build of a Raptor engine complete pic.twitter.com/ymoJmV820Z — SpaceX (@SpaceX) July 26, 2021

Он работает по тому же принципу, по которому ещё в 1967 году под руководством Валентина Глушко для советской лунной программы построили двигатель РД-270: замкнутый цикл, полная газификация. Замкнутый цикл — это значит, всё топливо и окислитель в конце концов попадают в главную камеру сгорания. К примеру, у ракет Falcon двигатель Merlin — открытого цикла: часть горючего используется для подпитки турбонасосов, а потом выбрасывается наружу. Полная газификация — топливо и окислитель полностью нагреваются до газообразного состояния и уже в таком виде отправляются в главную камеру. Интересно, что в самом начале этого превращения оба компонента находятся в сжиженном, криогенном состоянии, притом близко к точке замерзания. За счёт этого его, так сказать, помещается больше. Кстати, топливо у "Раптора" — метан, и это тоже повод для гордости SpaceX, потому как это экологично.

Но дело не в метане и не в закрытом цикле, а в мощности: тяга около 200 тонн, удельный импульс 330 секунд. Удельный импульс обозначает, сколько тяги даёт двигатель при расходе определённого количества топлива. То есть надо, чтобы потреблял он меньше, а движения давал больше. Допустим, у того же Merlin так: 86 тонн (на уровне моря, в вакууме побольше), 282 секунды удельный импульс. И на Falcon 9 их девять штук.

Беглый сравнительный обзор советских двигателей опять-таки показывает, что показатели Raptor ничем невиданным не являются, и всё же на сегодняшний момент он один из самых крутых в мире.

А теперь внимание. Итак, у SpaceX сейчас их около сотни или немного больше. Так вот, для одного Starship надо: 33 штуки на первую ступень (Super Heavy), шесть штук на сам корабль. Кстати, на корабле три из этих шести движков модернизированы именно под полёты в космическом вакууме, с большущим соплом. Raptor Vacuum (справа).

The first Raptor Vacuum engine (RVac) for Starship has shipped from SpaceX’s rocket factory in Hawthorne, California to our development facility in McGregor, Texas pic.twitter.com/xp2luf6XaI — SpaceX (@SpaceX) September 5, 2020

"Рапторы" заявлены как многоразовые, причём очень многоразовые: в идеале на тысячу запусков. Но пока что в идеале — не разбиться бы вдребезги.

— Маск, очевидно, догадывается, что запуски будут с авариями. Если на один запуск около 40 двигателей, если у него сейчас сто с лишним есть и есть все основания считать, что гладко это не пойдёт, то на каждую аварию почти 40 двигателей надо выкидывать, — пояснил в интервью Лайфу директор Института космической политики Иван Моисеев.

И есть ещё один нюанс. SpaceX создала спутники Starlink следующего поколения: больше, тяжелее, с расширенными функциями и с двигателями, которые позволяют маневрировать на орбите и уклоняться от столкновения с чем бы то ни было. И снова без "Старшипа" никуда. Даже если взять те спутники, которые есть сейчас, всё очевидно: в Falcon 9 помещается 60, в Starship — 400. Так что сейчас для всей SpaceX Raptor — двигатель прогресса.

Летом 2021 года компания объявляет, что будет строить второй завод по производству Raptor на базе уже существующего испытательного полигона в Южном Техасе. И сообщалось, что строить там будут новые двигатели — Raptor 2. Заявленный план: увеличить тягу до 230 тонн. Кстати, один из пользователей Twitter недавно написал, мол, скорей бы уже вышел Raptor 2, а то уже надоело "крысиное гнездо": очевидно, он имеет в виду малоприятное на вид переплетение металлических труб над соплами. И Илон на это ответил:

Верно, хотя с закрытыми панелями он будет выглядеть чистым. Raptor 2 имеет значительные улучшения во всех отношениях, но необходим полный пересмотр конструкции двигателя, который действительно может сделать жизнь мультипланетной. Он не будет называться Raptor Илон Маск Глава SpaceX

12 million pounds of thrust at liftoff pic.twitter.com/4ArkgU4Vff — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2021

Очевидны две вещи: Маск стремится сделать двигатели всё эффективнее и эффективнее и их ему нужно всё больше и больше. И на этом фоне практически одновременно SpaceX покидают сразу три топ-менеджера. Один из них — Уилл Хелтсли — был вице-президентом по двигателестроению. По данным CNBC, его отстранили за отсутствие прогресса с Raptor.

А после всего этого посреди заслуженного уик-энда сотрудникам SpaceX приходит такое письмо.

"К сожалению, кризис в производстве Raptor намного серьёзнее, чем казалось несколько недель назад. Когда мы вникли в проблемы после ухода прежнего руководства, они, к сожалению, оказались куда более сложными, чем казалось. Это невозможно приукрасить. Я собирался отдохнуть в эти выходные, это были бы мои первые свободные выходные за долгое время, но вместо этого я буду на производственной линии Raptor всю ночь и весь уик-энд. Если у вас нет критически важных семейных дел или причин, по которым вы физически не можете вернуться в Хоторн, нам понадобятся все руки на палубе, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, является бедствием. Последствия для SpaceX в случае, если мы не получим достаточно надёжных Raptor, заключаются в том, что мы не сможем запускать Starship, а это значит, мы не сможем запускать спутники Starlink V2 (у Falcon нет ни нужного объёма, ни грузоподъёмности для спутников V2). Спутники V1 сами по себе финансово слабы, в то время как V2 силён. Кроме того, мы наращиваем производство терминалов до нескольких миллионов единиц в год, что потребует огромных средств, предполагая, что спутник V2 будет на орбите для удовлетворения спроса на пропускную способность. В противном случае эти терминалы окажутся бесполезными. Всё сводится к тому, что мы столкнёмся с реальным риском банкротства, если не достигнем периодичности запусков Starship хотя бы на уровне одного раза каждые две недели в следующем году. Спасибо, — Илон"

Конечно, миллиардер любит выдать иногда что-нибудь эдакое в Twitter и шутка насчёт банкротства, помнится, была, но в данном случае глава SpaceX продолжает этот разговор вполне серьёзно.

Если серьёзная глобальная рецессия иссушит доступность/ликвидность капитала, в то время как SpaceX теряет миллиарды на Starlink и Starship, то банкротство хотя и маловероятно, но возможно. GM (General Motors. — Прим. Лайфа) и Chrysler обанкротились во время прошлой рецессии. "Выживают только параноики", — Гроув Илон Маск Глава SpaceX

И как на сей раз это понимать? Компания, которая обеспечила Америке "батут" на орбиту, на пороге великой депрессии из-за мирового спада производства или это всё-таки очередной грамотный ход?

— Тут нельзя говорить о банкротстве, потому что все работы по Starship Маск делает на свои деньги. Сколько он выделит, столько он и потратит. А банкротство — это когда он кому-то обещал, но не может заплатить. А в данном случае такого нет, он никому ничего не обещал. Это, видимо, способ подогнать работников, потому что он хочет всё это раскрутить, а работа тормозится по разным причинам. Вообще, Маск — человек эмоциональный, и всё это базируется на его письме, письмо достаточно короткое, и обращено оно к сотрудникам, что "давайте быстрее работать". Объективно он хочет много испытывать, запускать по две штуки в месяц, а это очень много, для этого стольких нагрузок нет. В принципе, он хочет их нагружать спутниками Starlink, но для этого у него есть и Falcon 9 в избытке, дешёвые ракеты, и Falcon Heavy он сейчас начинает запускать массово, то есть здесь тоже никаких таких оснований для паники нет, — прокомментировал руководитель Института космической политики.

И в заключение разрешите привести высказывание одного из зарубежных пользователей Clubhouse, которые тоже, разумеется, принялись обсуждать животрепещущий вопрос. Он выражал уверенность, что никакое банкротство Маску не грозит, и в числе прочего сказал так: "Я доверяю ему больше, чем Правительству США. Я верю в него больше, чем в американский доллар".

Авторы Адель Романенкова