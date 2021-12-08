Путин в поздравлении новому канцлеру ФРГ Шольцу выразил надежду на конструктивный диалог
Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов обеих стран, но и для всей Европы.
Президент России Владимир Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ, выразив надежду на совместную работу по актуальным вопросам. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов обеих стран, но и для всей Европы.
"Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", — указал Путин.
В Кремле надеются, что позиция Германии по "Северному потоку – 2" не изменится с избранием канцлера Шольца
Ранее Лайф сообщал, что отдельную телеграмму президент России адресовал и Ангеле Меркель. Путин выразил ей "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу".
Напомним, Шольц получил 395 голосов депутатов и был назначен канцлером Германии. Он сменит Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 лет и 15 дней и четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах. 63-летний политик уже принёс присягу на новом посту.
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