Путин в поздравлении новому канцлеру ФРГ Шольцу выразил надежду на конструктивный диалог

Президент России Владимир Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ, выразив надежду на совместную работу по актуальным вопросам. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов обеих стран, но и для всей Европы.

"Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", — указал Путин.

Ранее Лайф сообщал, что отдельную телеграмму президент России адресовал и Ангеле Меркель. Путин выразил ей "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу".