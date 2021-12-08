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Путин в поздравлении новому канцлеру ФРГ Шольцу выразил надежду на конструктивный диалог

Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов обеих стран, но и для всей Европы.

8 декабря, 12:15

Президент России Владимир Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ, выразив надежду на совместную работу по актуальным вопросам. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов обеих стран, но и для всей Европы.

"Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", — указал Путин.

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Ранее Лайф сообщал, что отдельную телеграмму президент России адресовал и Ангеле Меркель. Путин выразил ей "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу".

Напомним, Шольц получил 395 голосов депутатов и был назначен канцлером Германии. Он сменит Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 лет и 15 дней и четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах. 63-летний политик уже принёс присягу на новом посту.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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