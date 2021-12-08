В Москве число пациентов в ковидных госпиталях снизилось более чем на 40%
По сравнению с пиковыми значениями прошлого месяца уровень заболеваемости в столице также значительно сократился.
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В Москве количество госпитализированных с коронавирусом пациентов уменьшилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями, которые были достигнуты в столице около месяца назад. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
В пресс-службе мэра и Правительства Москвы также сообщили, что в настоящее время более четырёх тысяч коек в госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.
"В Москве заболеваемость [ковидом] от пиковых значений уменьшилась в два раза", — отметил Собянин в ходе осмотра резервного коронавирусного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".
Ранее Лайф писал о том, что в России выявили менее 31 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки. Суточный показатель заболеваемости оказался минимальным с 13 октября. Больше всего заболевших по-прежнему было выявлено в Москве, Петербурге, Подмосковье, Красноярском крае, Самарской и Воронежской областях.
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