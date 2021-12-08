Обязательную вакцинацию для студентов и лиц старше 60 лет ввели в Смоленской области

Главный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов, жителей старше 60 лет, а также жителей старше 18 лет, которые имеют хронические заболевания. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Обеспечить получение полного курса профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в следующие сроки: до 10.01.2022 первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной; до 31.01.2022 — вторым компонентом вакцины", — говорится в документе.

Предписание не касается лиц, которые имеют противопоказания к вакцинации, а также граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией после 31 мая 2021 года и имеющих медицинские документы, подтверждающие этот факт.