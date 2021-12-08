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Обязательную вакцинацию для студентов и лиц старше 60 лет ввели в Смоленской области

Предписание не касается переболевших ковидом за последние полгода и лиц, которые имеют противопоказания.

8 декабря, 12:22
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Главный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов, жителей старше 60 лет, а также жителей старше 18 лет, которые имеют хронические заболевания. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Обеспечить получение полного курса профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в следующие сроки: до 10.01.2022 первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной; до 31.01.2022 — вторым компонентом вакцины", — говорится в документе.

Предписание не касается лиц, которые имеют противопоказания к вакцинации, а также граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией после 31 мая 2021 года и имеющих медицинские документы, подтверждающие этот факт.

В Челябинской области пожилых и студентов обязали привиться от ковида

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Ранее в Тюменской области обязательную вакцинацию распространили на работников ЖКХ и СМИ. Исключение сделают только для тех, кто уже переболел либо имеет медицинские противопоказания к прививке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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