Эксперт центра "Вектор" Семёнов — о симптомах омикрон-штамма: Рога не вырастают

Симптомы заражения штаммом ковида "омикрон" принципиально ничем не отличаются от других — это температура, кашель, головная боль. Однако многие пациенты действительно болеют им легче, по крайней мере, летальных случаев пока не отмечено. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", доктор биологических наук Александр Семёнов.