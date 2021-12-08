Эксперт центра "Вектор" Семёнов — о симптомах омикрон-штамма: Рога не вырастают
По некоторым данным, люди болеют им легче, однако специалист призвал проверить ещё и то, как реагируют на заражение этим вариантом пожилые пациенты.
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Симптомы заражения штаммом ковида "омикрон" принципиально ничем не отличаются от других — это температура, кашель, головная боль. Однако многие пациенты действительно болеют им легче, по крайней мере, летальных случаев пока не отмечено. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", доктор биологических наук Александр Семёнов.
"Принципиально омикрон ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией", — цитирует Семёнова РИА "Новости".
Ранее Университет Гонконга показал микрофотографию нового штамма "омикрон", а в ВОЗ предупредили, что эта вариация коронавируса станет доминантной в Европе уже к 1 января 2022 года.
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