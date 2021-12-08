Три дозы Pfizer защитят от штамма "омикрон", уверены разработчики вакцины

От нового штамма "омикрон" потребуется поставить три укола препаратом Pfizer. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, опубликованного на сайте американского производителя вакцины. А вот две дозы вряд ли смогут надёжно защитить человека.

И всё же люди, привитые хотя бы два раза, будут легче переносить заболевание "омикроном", считают разработчики компании Pfizer.