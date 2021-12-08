Три дозы Pfizer защитят от штамма "омикрон", уверены разработчики вакцины
Привычных двух доз недостаточно, чтобы оказаться в безопасности от новой мутации вируса.
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От нового штамма "омикрон" потребуется поставить три укола препаратом Pfizer. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, опубликованного на сайте американского производителя вакцины. А вот две дозы вряд ли смогут надёжно защитить человека.
И всё же люди, привитые хотя бы два раза, будут легче переносить заболевание "омикроном", считают разработчики компании Pfizer.
Ранее Лайф писал о том, что "Спутник" может быть устойчивее к штамму "омикрон", чем другие вакцины, потому как аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины.
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