Биатлонистов сборной России не пустили на стадион, где пройдёт третий этап Кубка мира

Биатлонисты сборной России Эдуард Латыпов и Василий Томшин долгое время не могли попасть на стадион в австрийском Хохфильцене, где пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. Об этом пишет "Матч ТВ".

Произошло это из-за того, что спортсмены не взяли с собой на тренировку телефоны, в которых были сохранены результаты их тестов на коронавирус. При этом именно их нужно было показать помимо аккредитации для того, чтобы попасть на арену.

"Сейчас, когда ехали на стадион, нас не хотели пускать — я не взял на тренировку телефон. Пришлось пару минут помёрзнуть, пока я не нашёл тест ещё из Эстерсунда, но пока действительный", — рассказал Василий Томшин.