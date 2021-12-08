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Видео с реакцией Карлсена на грубую ошибку гроссмейстера Непомнящего взорвало соцсети

Неверный ход нашего соотечественника привёл к его третьему поражению в матче за мировую шахматную корону.

8 декабря, 12:51

Видео с реакцией норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на грубейшую ошибку Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону набрало бешеную популярность в соцсетях.

На кадрах видно, как Карлсен долго пытается понять, что произошло на доске и как именно сходил Непомнящий, а когда он осознал это, то всё своё удивление достаточно лихо изобразил лицом. В итоге за 17 часов видео набрало более 280 тысяч просмотров, собрав более семи тысяч лайков.

Непомнящий потерпел третье поражение в матче за шахматную корону с Карлсеном

Непомнящий потерпел третье поражение в матче за шахматную корону с Карлсеном

Добавим, что грубая ошибка Непомнящего позволила Карлсену одержать третью победу в матче за мировую шахматную корону и ещё сильнее приблизиться к итоговой победе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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