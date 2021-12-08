Видео с реакцией Карлсена на грубую ошибку гроссмейстера Непомнящего взорвало соцсети
Неверный ход нашего соотечественника привёл к его третьему поражению в матче за мировую шахматную корону.
Видео с реакцией норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на грубейшую ошибку Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону набрало бешеную популярность в соцсетях.
На кадрах видно, как Карлсен долго пытается понять, что произошло на доске и как именно сходил Непомнящий, а когда он осознал это, то всё своё удивление достаточно лихо изобразил лицом. В итоге за 17 часов видео набрало более 280 тысяч просмотров, собрав более семи тысяч лайков.
Добавим, что грубая ошибка Непомнящего позволила Карлсену одержать третью победу в матче за мировую шахматную корону и ещё сильнее приблизиться к итоговой победе.
Комментариев: 0