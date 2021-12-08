Зампред ЦИК Булаев развеял миф о лишившихся права избираться россиянах
Количество граждан с временными ограничениями на участие в выборах с учётом осуждения за преступления составило менее 1,5%.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что все избирательные комиссии, организующие выборы, принимают решение о регистрации кандидатов или отказе в регистрации на основании данных МВД, из которых следует, что лишённых пассивного избирательного права в стране в разы меньше, чем называемых некими "независимыми экспертами".
Булаев указал на завышенные цифры "экспертов", которые называют самой большой категорией "лишенцев" граждан со вторым гражданством или иностранным видом на жительство: по их оценкам, их больше 6 млн. Сильно преувеличена и цифра "лишенцев", осуждённых за преступления, которые являются основанием для ограничения пассивного избирательного права. Зампред ЦИК пояснил, что суммарно количество граждан с временными ограничениями права быть избранными с учётом осуждения за некоторые составы преступлений составляет менее 1,5% от общего числа избирателей.
"Свои выводы авторы подтверждают оценочными суждениями, которые датированы 2015 годом, о потенциально возможной постановке на учёт лиц, имеющих второе гражданство. В действительности ЦИК России и все избирательные комиссии, организующие выборы, принимают решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации на основании данных МВД", — отметил Булаев.
По словам Булаева, никаких реестров по лишённым пассивного избирательного права не ведётся ни в России, ни в какой-либо другой стране мира, между тем международные правовые акты допускают ограничение избирательных прав, сегодня нет государства, которое бы не применяло подобные нормы.
Ранее Лайф писал, что Памфилова рассказала, что россияне поддерживают трёхдневные выборы.
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