Зампред ЦИК Булаев развеял миф о лишившихся права избираться россиянах

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что все избирательные комиссии, организующие выборы, принимают решение о регистрации кандидатов или отказе в регистрации на основании данных МВД, из которых следует, что лишённых пассивного избирательного права в стране в разы меньше, чем называемых некими "независимыми экспертами".

Булаев указал на завышенные цифры "экспертов", которые называют самой большой категорией "лишенцев" граждан со вторым гражданством или иностранным видом на жительство: по их оценкам, их больше 6 млн. Сильно преувеличена и цифра "лишенцев", осуждённых за преступления, которые являются основанием для ограничения пассивного избирательного права. Зампред ЦИК пояснил, что суммарно количество граждан с временными ограничениями права быть избранными с учётом осуждения за некоторые составы преступлений составляет менее 1,5% от общего числа избирателей.

"Свои выводы авторы подтверждают оценочными суждениями, которые датированы 2015 годом, о потенциально возможной постановке на учёт лиц, имеющих второе гражданство. В действительности ЦИК России и все избирательные комиссии, организующие выборы, принимают решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации на основании данных МВД", — отметил Булаев.

По словам Булаева, никаких реестров по лишённым пассивного избирательного права не ведётся ни в России, ни в какой-либо другой стране мира, между тем международные правовые акты допускают ограничение избирательных прав, сегодня нет государства, которое бы не применяло подобные нормы.