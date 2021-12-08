На проведение выборов в Госдуму потратили 18,66 млрд рублей
Большая часть этих средств была распределена между региональными избирательными комиссиями.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ потратила на организацию выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре этого года, более 18,5 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в проекте постановления Центризбиркома России.
"Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат [составили] 18 миллиардов 661 миллион 456 тысяч рублей", — говорится в документе.
При этом стоит отметить, что большая часть бюджета была распределена между региональными избирательными комиссиями. Всего в общей сложности их расходы составили 18,4 миллиарда рублей. На организацию выборов на федеральном уровне ушло 131,1 миллиона рублей.
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.
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