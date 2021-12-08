На проведение выборов в Госдуму потратили 18,66 млрд рублей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ потратила на организацию выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре этого года, более 18,5 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в проекте постановления Центризбиркома России.

"Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат [составили] 18 миллиардов 661 миллион 456 тысяч рублей", — говорится в документе.

При этом стоит отметить, что большая часть бюджета была распределена между региональными избирательными комиссиями. Всего в общей сложности их расходы составили 18,4 миллиарда рублей. На организацию выборов на федеральном уровне ушло 131,1 миллиона рублей.