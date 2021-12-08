Расстроенные фанаты "Порту" напали на испанских комментаторов во время матча с "Атлетико"

Болельщики футбольного "Порту" прямо во время эфира напали на испанских комментаторов, которые работали на матче против "Атлетико" в рамках шестого тура Лиги чемпионов на стадионе "Драгау". Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошёл сразу после того, как мадридцы забили третий и решающий мяч в ворота португальской команды. Через несколько мгновений в кабину, где работали комментаторы канала Movistar Хосе Санчес, Альваро Бенито и Густаво Лопес, зашли четверо неизвестных.

"Четыре расстроенных человека нападают на нас, четыре очень возмущённых человека", — сказали комментаторы в прямом эфире.