НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Расстроенные фанаты "Порту" напали на испанских комментаторов во время матча с "Атлетико"

Произошло это сразу же после третьего пропущенного португальской командой мяча. Сама игра получилась достаточно жаркой, не обошлось и без драк на поле.

8 декабря, 12:26
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Болельщики футбольного "Порту" прямо во время эфира напали на испанских комментаторов, которые работали на матче против "Атлетико" в рамках шестого тура Лиги чемпионов на стадионе "Драгау". Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошёл сразу после того, как мадридцы забили третий и решающий мяч в ворота португальской команды. Через несколько мгновений в кабину, где работали комментаторы канала Movistar Хосе Санчес, Альваро Бенито и Густаво Лопес, зашли четверо неизвестных.

"Четыре расстроенных человека нападают на нас, четыре очень возмущённых человека", — сказали комментаторы в прямом эфире.

"Атлетико" победил "Порту" в матче с двумя удалениями и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Атлетико" победил "Порту" в матче с двумя удалениями и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Добавим, что встреча завершилась победой "Атлетико" со счётом 3:1. Сама игра получилась крайне жаркой. Не обошлось без удалений и драк.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1