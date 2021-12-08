Бывший главный тренер московского "Спартака" считает, что у красно-белых есть хорошие шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает "Чемпионат".

Встреча состоится в четверг, 9 декабря, в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени. Только победа гарантирует "Спартаку" выход в плей-офф турнира.

"У "Спартака" большие шансы победить "Легию" и выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда доказала, что может играть со своими соперниками по группе наравне. В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, "Спартак" играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф", — заявил Каррера.