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"Забудьте о прошлых матчах": Бывший тренер "Спартака" Каррера дал совет команде перед игрой с "Легией" в Лиге Европы

Встреча состоится в четверг, 9 декабря, в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

8 декабря, 12:41
<p>Массимо Каррера. Фото © ФК "Спартак"</p>

Массимо Каррера. Фото © ФК "Спартак"

Бывший главный тренер московского "Спартака" считает, что у красно-белых есть хорошие шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает "Чемпионат".

Встреча состоится в четверг, 9 декабря, в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени. Только победа гарантирует "Спартаку" выход в плей-офф турнира.

"У "Спартака" большие шансы победить "Легию" и выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда доказала, что может играть со своими соперниками по группе наравне. В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, "Спартак" играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф", — заявил Каррера.

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Итальянский специалист возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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