"Кому-то может быть отказано": На финале ЛЧ в Петербурге не будут действовать Fan ID, полученные на ЧМ-2018 и Евро-2020

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин заявил, что во время матча не будут действовать Fan ID, выданные перед ЧМ-2018 и Евро-2020. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Предыдущие Fan ID, которые люди получали на Евро и на чемпионат мира, не будут действовать. Надо будет получать заново. <...> Конечно, в Fan ID кому-то может быть отказано. Его смысл, кроме преимуществ, недопуск лиц, кому не положено быть на стадионе, это лимит безопасности. Такие лица есть у всей страны. Но наш опыт говорит, что это совсем маленький процент", — заявил Сорокин.