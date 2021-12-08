"Кому-то может быть отказано": На финале ЛЧ в Петербурге не будут действовать Fan ID, полученные на ЧМ-2018 и Евро-2020
Алексей Сорокин. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Финал турнира состоится 28 мая 2022 года на «Газпром-арене».
Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин заявил, что во время матча не будут действовать Fan ID, выданные перед ЧМ-2018 и Евро-2020. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Финал Лиги чемпионов состоится на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
"Предыдущие Fan ID, которые люди получали на Евро и на чемпионат мира, не будут действовать. Надо будет получать заново. <...> Конечно, в Fan ID кому-то может быть отказано. Его смысл, кроме преимуществ, недопуск лиц, кому не положено быть на стадионе, это лимит безопасности. Такие лица есть у всей страны. Но наш опыт говорит, что это совсем маленький процент", — заявил Сорокин.
На данный момент известно 12 участников плей-офф Лиги чемпионов — "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все — Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Атлетико", "Реал" (оба — Испания), "Интер", "Ювентус" (оба — Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия) и "Бавария" (Германия). Ещё четыре путёвки будут разыграны в среду.