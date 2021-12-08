Три французских истребителя пытались приблизиться к границам России над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной. Два истребителя Dassault Rafale ("Рафаль") и один — Dassault Mirage 2000 ("Мираж") были вооружены управляемыми авиаракетами класса "воздух – воздух" AIM-9 и Meteor. Также самолёты были снаряжены подвесными топливными баками, которые увеличивают дальность полёта. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух подняли российские Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Российские Су-27 на минимальной дистанции сопроводили французские истребители над Чёрным морем © Минобороны России

Судя по видео, которое распространило в среду российское военное ведомство, Су-27 подошли к паре французских самолётов на дистанцию всего нескольких десятков метров. В ролике, в частности, видны французские пилоты в кабинах своих истребителей и государственные флаги Франции, нанесённые на борта "Рафаля" и "Миража".

Напомним, что на днях лайнер из Тель-Авива в Москву сменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком США. Американское воздушное судно хаотично пересекало установленные над Чёрным морем трассы гражданской авиации и в итоге приблизилось к пассажирскому борту.