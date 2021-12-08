Сразу три проекта ИРИ стали лауреатами "Премии Рунета – 2021"

Сразу три проекта, созданные при поддержке Института развития интернета (ИРИ), стали лауреатами "Премии Рунета – 2021". По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, это говорит о том, что организация движется в правильном направлении.

"Видеть сразу три наших проекта в числе лауреатов одной из главных наград страны в цифровой среде — действительно очень приятно. Думаю, это свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении, поддерживая разноплановые, оригинальные и смелые проекты", — рассказал Гореславский, комментируя результаты.

Так, в номинации "Культурные проекты в Сети" предпочтение было отдано проекту "Эмпатия Манучи", в рамках которого его автор, телеведущий Вячеслав Манучаров берёт интервью у известных деятелей культуры.

Победу в номинации "Развитие внутреннего туризма" одержал проект Глеба Мамонова "Oh My Град", который повествует о креативных людях со всей России, меняющих облик родного города через любимое дело.

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