НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сразу три проекта ИРИ стали лауреатами "Премии Рунета – 2021"

Среди них в том числе документальный сериал об истории российского стриминга.

8 декабря, 13:40
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/premiaruneta" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Премия Рунета"</a></p>

Фото © VK / "Премия Рунета"

Сразу три проекта, созданные при поддержке Института развития интернета (ИРИ), стали лауреатами "Премии Рунета – 2021". По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, это говорит о том, что организация движется в правильном направлении.

"Видеть сразу три наших проекта в числе лауреатов одной из главных наград страны в цифровой среде — действительно очень приятно. Думаю, это свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении, поддерживая разноплановые, оригинальные и смелые проекты", — рассказал Гореславский, комментируя результаты.

Так, в номинации "Культурные проекты в Сети" предпочтение было отдано проекту "Эмпатия Манучи", в рамках которого его автор, телеведущий Вячеслав Манучаров берёт интервью у известных деятелей культуры.

Победу в номинации "Развитие внутреннего туризма" одержал проект Глеба Мамонова "Oh My Град", который повествует о креативных людях со всей России, меняющих облик родного города через любимое дело.

В категории "Игровая индустрия и киберспорт" особо отметили документальный сериал "Это вам не игрушки: история российского стриминга", снятый компанией Goose Gaming. Картина рассказывает о фанатах игр, чьё хобби сделало их звёздами стриминга.

Ранее Лайф писал, что в Москве состоялась церемония вручения премии "Знание", лауреатами которой стали 15 проектов.

Кириенко наградил 10 команд – победителей викторины "Лига знаний"

Кириенко наградил 10 команд – победителей викторины "Лига знаний"

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1