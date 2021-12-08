Стало известно, на какие товары россияне потратились осенью
Аналитики назвали одежду, обувь и спорттовары наиболее частыми покупками. А вот с наступлением декабря объём онлайн-покупок резко снизился.
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Россияне любят хорошо одеваться и заниматься спортом. Это показала статистика, собранная CloudPayments. Как следует из предоставленного Лайфу исследования, пик осенних онлайн-продаж пришёлся на ноябрь. В последний месяц уходящего сезона население активно готовилось к зиме, этим объясняется увеличение числа покупок, говорят аналитики. Спрос на товары подстегнули и ноябрьские дни скидок — всем известные "День холостяка" и "чёрная пятница".
"Сильнее всего — на 73% — выросли онлайн-продажи одежды для взрослых, на 47% — детской одежды, на 39% — обуви, на 21% — спорттоваров", — говорится в материалах исследования.
А вот с наступлением декабря частота онлайн-покупок резко снизилась. Так, спрос на обувь упал на 62%, на одежду для взрослых — на 54%, на спорттовары на — 34%, а на детскую одежду — на 23%. Объясняется это тем, что всё необходимое к холодному сезону уже было закуплено осенью.
К слову, средний чек онлайн-покупок стал значительно скромнее, если сравнивать с прошлым годом. При этом больше всего граждане стали экономить на приобретении спорттоваров — в этой категории средняя сумма покупок упала с 19 584 до 12 472 рублей, а это около 36%. Этому есть своё объяснение.
"Быть более экономными людей вынуждает затянувшаяся пандемия, а также тот факт, что в условиях массовой удалёнки и периодических ограничений на посещение общественных мест люди меньше нуждаются в новых предметах гардероба, тогда как спортивными товарами они уже закупились в прошлом году", — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Ранее Лайф привёл статистику о том, что в 2021 году россияне стали чаще страдать бессонницей. Отмечается, что мужчины хуже спят по сравнению с прошлым годом. Увеличилось число мужчин с бессонницей из-за тревожных снов (11% против 8% в прошлом году). Женщины же в 2021 году стали чаще просыпаться ночами (32% против 26% в прошлом году). Вместе с тем представительницы прекрасного пола теперь легче встают по утрам (29% против 34% в прошлом году).
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