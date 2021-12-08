Стало известно, на какие товары россияне потратились осенью

Россияне любят хорошо одеваться и заниматься спортом. Это показала статистика, собранная CloudPayments. Как следует из предоставленного Лайфу исследования, пик осенних онлайн-продаж пришёлся на ноябрь. В последний месяц уходящего сезона население активно готовилось к зиме, этим объясняется увеличение числа покупок, говорят аналитики. Спрос на товары подстегнули и ноябрьские дни скидок — всем известные "День холостяка" и "чёрная пятница".

"Сильнее всего — на 73% — выросли онлайн-продажи одежды для взрослых, на 47% — детской одежды, на 39% — обуви, на 21% — спорттоваров", — говорится в материалах исследования.

А вот с наступлением декабря частота онлайн-покупок резко снизилась. Так, спрос на обувь упал на 62%, на одежду для взрослых — на 54%, на спорттовары на — 34%, а на детскую одежду — на 23%. Объясняется это тем, что всё необходимое к холодному сезону уже было закуплено осенью.

К слову, средний чек онлайн-покупок стал значительно скромнее, если сравнивать с прошлым годом. При этом больше всего граждане стали экономить на приобретении спорттоваров — в этой категории средняя сумма покупок упала с 19 584 до 12 472 рублей, а это около 36%. Этому есть своё объяснение.

"Быть более экономными людей вынуждает затянувшаяся пандемия, а также тот факт, что в условиях массовой удалёнки и периодических ограничений на посещение общественных мест люди меньше нуждаются в новых предметах гардероба, тогда как спортивными товарами они уже закупились в прошлом году", — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.