Звезда "Аншлага" Клара Новикова раскритиковала Comedy Club за несмешные шутки

Российская артистка эстрады, звезда шоу "Аншлаг" Клара Новикова не оценила шутки в Comedy Club, назвав их несмешными. В интервью для ютуб-канала "Скажи Гордеевой" юмористка рассказала, что её звали участвовать в проекте, но она отказалась, поскольку если в зале сидеть ещё было интересно, то самой в этом участвовать — не очень.

По мнению Новиковой, современные программы с потехами сильно отличаются от тех, что транслировались на телевидении раньше, а реакция публики на шутки в шоу созданы искусственно. Она отметила, что в старых юмористических шоу не добавляли зрительский смех после шуток, если аудитория в зале не смеялась. В то же время артистка не исключила, что на зрительский отклик может также влиять атмосфера в зале во время выступлений юмористов на сцене.