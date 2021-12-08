Звезда "Аншлага" Клара Новикова раскритиковала Comedy Club за несмешные шутки
Юмористка считает, что раньше было лучше, программы — веселее, а в новомодных шоу всё держится на фальшивом хохоте.
Клара Новикова. © Instagram/klaranovikovafanpage
Российская артистка эстрады, звезда шоу "Аншлаг" Клара Новикова не оценила шутки в Comedy Club, назвав их несмешными. В интервью для ютуб-канала "Скажи Гордеевой" юмористка рассказала, что её звали участвовать в проекте, но она отказалась, поскольку если в зале сидеть ещё было интересно, то самой в этом участвовать — не очень.
По мнению Новиковой, современные программы с потехами сильно отличаются от тех, что транслировались на телевидении раньше, а реакция публики на шутки в шоу созданы искусственно. Она отметила, что в старых юмористических шоу не добавляли зрительский смех после шуток, если аудитория в зале не смеялась. В то же время артистка не исключила, что на зрительский отклик может также влиять атмосфера в зале во время выступлений юмористов на сцене.
"Вы же не видите, что происходит непосредственно в съёмках. А я видела, что это несмешно: и это не проходит, и это недотянули. А дальше это уже приписывают аплодисменты, записанный смех туда влепляют", — возмутилась Новикова.
Ранее Лайф писал, что звезда "Аншлага" рассказала частушку, из-за которой Дубовицкая уволила её и "пожелала сдохнуть".
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