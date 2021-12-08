НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

RT: Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы

Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.

8 декабря, 13:07

Украинский журналист Роман Цимбалюк. © Facebook / Роман Цимбалюк

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что поводом стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп "россияне" и "представители власти в России". Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.

Основателю "Мужского государства" Позднякову светят четыре уголовные статьи, считает адвокат

Основателю "Мужского государства" Позднякову светят четыре уголовные статьи, считает адвокат

Напомним, Роман Цимбалюк неоднократно присутствовал на пресс-конференциях президента России Владимира Путина. Во время общения с прессой в 2019 году глава государства потроллил Цимбалюка и в ответ на вопрос о перспективе украинских танков в Донбассе спросил, о каких моделях идёт речь — Т-72 или всё-таки Т-34 (чьё производство закончилось в 1948 году).

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1