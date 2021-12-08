RT: Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что поводом стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп "россияне" и "представители власти в России". Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.