RT: Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы
Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.
Украинский журналист Роман Цимбалюк. © Facebook / Роман Цимбалюк
Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что поводом стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп "россияне" и "представители власти в России". Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.
Напомним, Роман Цимбалюк неоднократно присутствовал на пресс-конференциях президента России Владимира Путина. Во время общения с прессой в 2019 году глава государства потроллил Цимбалюка и в ответ на вопрос о перспективе украинских танков в Донбассе спросил, о каких моделях идёт речь — Т-72 или всё-таки Т-34 (чьё производство закончилось в 1948 году).
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